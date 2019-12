Tania Tamayo y Alejandra Carmona presentan libro 'El negocio del agua'

Las periodistas Tania Tamayo y Alejandra Carmona, autoras del libro "El negocio del agua", presentaron su investigación en Ciudadano ADN. El texto indaga sobre la elaboración del Código de Aguas, a la par de la Constitución de 1980, y cómo ha afectado a numerosas comunidades, tras el acaparamiento de los derechos de propiedad de este recurso por algunos particulares.

Tania Tamayo recordó que la situación del agua en Chile "tiene que ver con un modelo instalado, profundamente desigual, que es la revolución neoliberal de los años 80, instalaron esta figura del Código de Aguas. No es aleatorio que suceda". Tras este nuevo marco legal, se habilitó a particulares para "inscribir derechos de agua de manera gratuita".

Alejandra Carmona enfatizó que la situación de localidades como Petorca, donde se han encontrado puntos de captación ilegal de aguas, "quizás es la más simbólica, pero es más que eso". Para la periodista, la situación es extendida y "ha permitido que tienen más dinero acumulen más dinero y a quienes son pobres se les ha hecho usufructo de sus derechos de agua. Hay un desorden desde el Estado que ha permitido la desigualdad".

"Hoy día el Estado no sabe quién tiene los derechos de agua", remarcó Tamayo. "Sólo en las hidroeléctricas está un poco más claro". La periodista recordó que, tras el inicio del segundo mandato de Michelle Bachelet, "ella creó un organismo supervisor, y dijo en una cuenta pública que había que hacerle una reforma al código de agua, pero sus propios ministros lo bajaron", mencionando como responsables de ese “torpedeo” a nombres como Alejandro Micco o Rodrigo Valdés. "Ellos impidieron que este delegado pudiera ejercer su labor y que la reforma llegara a su fin. Ahora estamos en foja cero".

Hoy, en tanto, la reforma del Código está en manos de la comisión de Agricultura, que "ahora la preside Elizalde pero desde el próximo año la va a presidir la UDI". Ante la comisión se han presentado actores como la Fundación Jaime Guzmán. "¿Qué hace la fundación en la discusión del agua? Lo hace todo", indicó la periodista.

De acuerdo a las autoras, el Código de Aguas establece que se trata de un bien de uso público pero "otorga al particular el derecho de aprovechamiento", mientras la Constitución de 1980 asegura el derecho de propiedad. Por eso, una iniciativa para solucionar la carencia de agua para muchas zonas es "una causal de extinción cuando no se hace usufructo", insistiendo que no se trata de "elementos conceptuales". "Hay una agenda para modificar el Código de Aguas en el Congreso pero no sirve. Esa reforma no puede ser exitosa si no se cambia la Constitución".

Mientras, la sequía, que "tiene que ver con la capa de ozono y con el efecto invernadero", está produciendo un calentamiento que hace más necesaria el agua, lo que se suma a la extracción ilegal "hecha por quienes tienen dinero para hacer aquello, y pueden comprar gran cantidad de derechos más allá de los pequeños agricultores", provocando contaminación a través de la actividad industrial, lo que se ha visto en zonas como San Pedro de Melipilla. "Además, el 10% de los chilenos se abastece con agua potable rural. El problema tiene que ver con el robo y el desplazamiento pero también con la desigualdad".

La posibilidad de cambiar la normativa es vista por las autoras como "difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde", al tomar en cuenta que "la situación política cambió". "Es mucho más probable que existan cambios ahora que cuando empezamos a escribir este libro", el que aseguraron fue difícil de ejecutar como investigación. "No podíamos acceder a cada denuncia, había que investigar, cruzar datos. Trabajamos con los manuscritos del Código de Aguas, un papel y un lápiz Bic. Fue mucho más profundo que hacer un reportaje".