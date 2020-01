Symphony X regresa a Chile en agosto para presentarse en el Caupolicán

Symphony X regresa a Chile después del sold out del año recién pasado, pero esta vez al teatro Caupolicán para celebrar los 25 años de éxitos.

El grupo liderado por el guitarrista Michael Romeo y el cantante Russell Allen se presentará el próximo 26 de agosto en el recinto de San Diego.

Formados en 1994, en New Jersey, sus discos The Divine Wings of Tragedy y V: The New Mythology Suite, les catapultaron al olimpo del estilo y la comunidad mundial amante del metal progresivo.

Recientemente el guitarrista Michael Romeo confirmó que la banda tiene planes para empezar a componer un nuevo álbum. Su último material de estudio fue Underworld (2015), y tal como cada uno de ellos en sus 25 años de carrera, mantienen un sitial bien ganado entre las preferencias de los seguidores de todo el mundo.

Las entradas para el regreso de Symphony X saldrán a la venta este 23 de enero a través de sistema Puntoticket.

Valores

Cancha y Platea, preventa online: $25.000 (stock limitado de sólo mil tickets)

Cancha y Platea, general: $29.000

Cancha y Platea, día del show: $35.000.

Palco: $50.000