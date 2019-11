Susana Sierra, de Chile Transparente: 'Somos todos responsables de castigar a la corrupción'

La directora ejecutiva de BH Compliance -entidad que monitorea aspectos de integridad corporativa- y vicepresidenta de Chile Transparente, Susana Sierra, conversó con Ciudadano ADN sobre la percepción de impunidad por parte de la ciudadanía y cómo la corrupción fue una de las razones del estallido social.

Hasta antes de esta crisis "normalizamos muchas situaciones y no nos cuestionamos muchas cosas, y eso tiene que cambiar", según comentó, agregando que "somos todos responsables de castigar socialmente a personas que cometen estos actos, para que al menos les dé vergüenza salir a la calle".

Asimismo, Sierra recalcó la importancia de "ser conscientes de que a todos nos puede pasar. Todos somos corrompibles", recordando que durante muchos años "hablamos de que éramos los jaguares de Latinoamérica, que en Chile estábamos ordenaditos, y no". Para ella, los problemas en Carabineros o la colusión del confort, son "temas que venían pasando hace muchos años, los vimos y nunca lo cuestionamos".

Otro aspecto, relacionado al carácter del chileno, cobra importancia a la hora de enfrentar actos de corrupción. "Te enseñan que seamos más calladitos, que no vayamos a molestar a nadie", sostuvo. En su opinión, "todos podemos hacer algo por prevenir, desde las pequeñas malas prácticas, la trampita que uno ve todos los días".

Porque, según la profesional, "en Chile no somos corruptos del maletín de plata, y por muchos años pensamos que no había. Tenemos leyes similares a la norteamericana, pero el tema está en la fiscalización".

"La corrupción siempre se paga, y la terminamos pagando todos", enfatizó, comentando que en su entidad "desde el sector privado medimos el cómo se llega a este resultado. Las empresas tienen un rol importantísimo contra la corrupción". Porque, según ella, "mientras la sanción solo sea una multa, yo lo puedo meter en un punto de equilibrio. Y no puede ser así, tiene que ser más allá. Una persona juzgada por faltas a la ética no debería estar tranquila de ir a comer a un restaurante".

Esa apelación a la vergüenza le parece clave para enfrentar el tema desde una perspectiva social, donde todos ejercemos el rol de fiscalizadores. "Cuando era chica y me subía a la micro, al que no pagaba toda la micro lo chiflaba y lo bajaba. Después lo empezamos a justificar con que el transporte no era tan bueno. Eso también es saltarse una ley. Algo pasó".

Susana Sierra alertó que, después de una crisis social como la que vive Chile, "las instituciones quedan súper débiles, y cuando le empezamos a perder respeto a la autoridad, es súper peligroso lo que puede venir después, y podemos terminar en círculos viciosos como los de los países vecinos", cerrando su reflexión comentando que "la corrupción es como el agua, sabe buscar sus caminos, y lo que viene después puede ser muy grave".