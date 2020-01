Subsecretaria de Ciencia y Tecnología: 'Rechazamos tajantemente la violación a los derechos humanos'

La subsecretaria del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Carolina Torrealba, fue la primera invitada al programa Tu Nuevo ADN, donde se refirió al problema que tuvieron los jóvenes secundarios para rendir la PSU este lunes, a los avances que se están haciendo en la cartera y sobre cómo ha afectado el estallido social que se produjo en el país.

Al respecto, la autoridad tuvo palabras para lo que sucedió con la Prueba de Selección Universitaria. "Es muy difícil o casi imposible pararse sobre cualquier cosa que tengamos y no considerar que es perfectible. Si uno mira cómo fue la selección universitaria hace 10 años y cómo es ahora, vemos que hay mejoría. Ahora se consideran mucho más las notas escolares que lo que se consideraba antes, y eso generaba una brecha mucho más grande. Aunque obviamente es muy posible mejorarlo más. Lamento que los jóvenes no hayan pondido rendir la PSU hoy, lo lamento muchísimo, porque al final ellos mismos son los que se pueden ver perjudicados".

En otro tema y sobre cómo piensan resolver para que más mujeres accedan al mundo de la ciencia, indicó que "el tema de género siempre se ve como un tema de acceso y participación, y yo creo que lo primero que hay que decir, es que esto responde a un tema estructural, cultural, que está embedido en múltiples disciplinas, áreas, esferas de nuestra sociedad, y que nosotros no tenemos obviamente la potestad de cambiarlas todas, y que estamos concientes de eso, estamos concientes que si bien nosotros necesitamos mejorar la participación, el acceso, también tenemos que tener claro que tenemos que construir una cultura que ayude a cambiar esos sesgos, que son estructurales y que se generan cuando somos niñas y niños".

En esa línea, añadió: "Nosotros queremos ir súper lejos, pero entender que esto tenemos que tomarlos no sólo con medidas, nosotros podemos hacerlas, pero acá también tiene que haber un debate, una reestructuración del sistema. Van a haber temas transversales a la nueva Agencia de Investigación y Desarrollo. Transferencia, género y regiones serán tres ejes. Todos los instrumentos y todo lo que se haga en ANID tendrán estos enfoques".

"Nosotros vamos a lanzar una política y plan de acción y tenemos algunos focos muy importantes. Lo primero es monitorear el sistema, ya que no solamente es complejo este sesgo porque muchas veces no se ve. Tendrá un enfoque de género y queremos generar una comunidad con estos datos. Poder tener mujeres que sean no solamente gente que estudia géneros, o científicos, hombres de distintas disciplinas, que quieran hacer estudios de sus disciplinas en géneros, que son cosas que no se hacen hoy día. Es una medida que partimos ahora teniendo nuestro ministerio y estaremos trabajando en ello por los próximos dos años. Vamos a poner un Observatorio de Datos que tendrá un capítulo de género. Además la agenda que presentaremos en unas semanas integra otras medidas para combatir esta brecha", agregó Torrealba.

Sobre cómo reaccionó el ministerio tras el estallido social en Chile, aseguró que "nosotros si nos hemos manifestando al aparecer este estallido. Yo no solamente respeto la manifestación pacífica de este grupo de personas, ya que estamos en un contexto súper complicado, pero rechazamos tajántemente la violación a los derechos humanos. Nosotros no somos los que vamos a levantar juicio porque para eso tenemos un sistema judicial. Una de las cosas más brutales que uno vive como familia es que no haya un proceso judicial. Yo tuve un tío que fue ejecutado político y nunca hubo un proceso. Tuvieron que pasar 40 años para que se reconociera lo que sucedió".