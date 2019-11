Stranger Things 4 reveló el nombre de su primer capítulo

Hace algunos días, la producción de Stranger Things publicó dos adelantos de lo que será la cuarta temporada de la popular serie.

Una de ellas fue el título del primer capítulo, el cual recibirá el nombre de "The Hellfire Club", algo así como "El Club del Fuego Infernal".

A diferencia de los anuncios de temporadas anteriores, donde Netflix publicaba un video con los títulos de todos los episodios, esta vez compartieron una fotografía del guión del capítulo.

looking for new members... are you in? pic.twitter.com/P1xAWNUPss

Por otro lado, la segunda sorpresa fue la publicación que compartieron desde la cuenta oficial de la serie, donde subieron un póster conmemorativo que repasaba algunos de los momentos más importantes de la serie, además de reunir a todos los personajes que forman parte de Hawkins.

Desde la cuenta celebraron: "Wow esta pandilla realmente volvió nuestras vidas del revés. Feliz #strangerthingsday de nuestro mundo al tuyo".

wow this gang really turned our lives upside down. happy #strangerthingsday from our world to yours pic.twitter.com/KayN1cTpTa