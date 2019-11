Stingo por su salida de TVN: Es entre comillas el canal de todos los chilenos

En conversación con el programa Stock Disponible de VíaX, Daniel Stingo habló acerca de su reciente salida de Televisión Nacional, así como también el momento que atraviesa el país.



Sobre lo primero, tuvo una posición crítica, indicando que "estoy representando un sector, estoy representando una posición que no tiene voz, ¿y te cortan? Entonces, aquí algo pasó y claramente en mi opinión, el canal de todos los chilenos, es entre comillas el canal de todos los chilenos. Es el canal de todos los chilenos y del Gobierno de turno. No solamente en este, empecé a averiguar y siempre ha sido así, siempre llaman".



El abogado añadió que el medio de comunicación "estatal puede ser, pero no es ciudadano, no es un canal que represente, hay mucha autocensura".



Además, Stingo aseveró que "hubo una presión indirecta", dando cuenta de un tuit que manifestó una de las hijas de Sebastián Piñera.



"Tiene el derecho a mandar los tuits que quiera, yo jamás voy a censurar a nadie, pero tampoco podemos ser tan ciegos en no decir que ella es la hija del Presidente y está hablando de la participación de un panelista estable en un programa en el canal de todos", sostuvo.