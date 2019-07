Sting & Shaggy se presentaron en el más reciente 'Tiny Desk Concert' de la radio pública de EE.UU.

En octubre de 2018 se presentó en Santiago el curioso dúo del músico británico Sting junto a Shaggy en el marco de su disco en conjunto 44/876, en referencia a los códigos telefónicos de Inglaterra y Jamaica.

Ahora los cantantes se presentaron en uno de los exitosos ciclos de recitales minimalistas para la radio pública estadounidense llamada Tiny Desk Concert, donde respetados artistas tocan en un espacio bastante reducido.

En el pequeño recital los artistas interpretaron las canciones "Englishman in New York", "Don't Make Me Wait" y "Shape of My Heart/Lucid Dreams".