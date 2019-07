Steve Wozniak recomendó a la gente cerrar Facebook

Steve Wozniak, cofundador de Apple, recomendó a las personas defender su privacidad y cerrar sus cuentas de Facebook.

"Algunos de los beneficios de Facebook valen la pérdida de privacidad", dijo, pero enfatizó que "para muchos como yo, mi recomendación es que, para la mayoría de las personas, deberán encontrar una manera de salir de Facebook".

"Me preocupa porque estás teniendo conversaciones que crees que son privadas, estás diciendo palabras que realmente no deberías escuchar, porque no lo esperas, pero casi no hay manera de detenerlo", agregó a TMZ.