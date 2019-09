Steffi Méndez dedicó emotivo mensaje a su padre: 'Siempre me harás falta'

Tras la interminable polémica que envuelve a Marcela Duque, Dj Méndez y Leo Jr., Steffi decidió dedicarle un emotivo mensaje a su padre a través de redes sociales.

Mediante Instagram, la joven recalcó lo emocionada que está de verlo, ya que como él vive en Suecia y ella en Chile no se habían visto desde hace algún tiempo.

"Hace un año que no te veía. Las dos semanas pasaron volando. Va faltando poco para que te vayas y no te imaginas todo lo que me estabas haciendo falta, de hecho siempre me harás falta… Nuestras conversaciones eternas, nuestros almuerzos exquisitos. Incluso, hasta nuestras discusiones".

Posteriormente, agregó que "ha sido intenso, pero mi corazón y mente entienden tantas cosas junto a ti, que estoy tan feliz de tener un padre ejemplar como tú. Es como si me hubiera tocado elegirlo. Mi amor es incondicional para este ser humano, si es que es un humano. Te amo papá".

El texto fue acompañado por una tierna fotografía de ambos, la cual fue tomada en Casa Emma.