Star Wars: Mark Hamill rindió homenaje a George Lucas

En medio del estreno del Episodio IX de Star Wars, "El ascenso de Skywalker", los actores de la saga han expresado sus sentimientos acerca del fin de la trilogía reciente. Uno de los históricos del elenco optó por la nostalgia y el tributo a George Lucas, creador de la saga.

Mark Hamill, quien da vida a Luke Skywalker, rindió este homenaje a través de su Twitter. "No olvidemos que todo esto partió en la imaginación de un solo hombre: GEORGE LUCAS", escribió el actor en su Twitter.

Junto con fotografías de ambos, Hamill manifestó que "él solo creó esta galaxia muy, muy lejana que inspiró generaciones. Él me dejó ser parte de esto y cambió mi vida para siempre".

George Lucas no estuvo presente en la premiere del Episodio IX que se realizó el lunes en el Dolby Theatre de Hollywood. Según medios estadounidenses, el creador de la saga ha tomado notable distancia de las nuevas producciones tras la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney.

As #TheRiseOfSykwalker arrives in theaters, let's not forget that it all started in the imagination of just 1 man: GEORGE LUCAS. He alone created that galaxy far, far away that has inspired generations. Then, he let me be a part of it & changed my life forever...#ALifetimeOfLuke pic.twitter.com/0HPUUrInUj