Sonia Isaza respondió quién cree que ganará el partido entre Chile y Colombia

La pareja del futbolista Arturo Vidal, Sonia Isaza, respondió en Instagram quién cree que ganará el amistoso del sábado entre Chile y Colombia.

La modelo fitness fue consultada por el resultado del partido en la red social en medio de una ronda de preguntas y respuestas.

"Miren, yo les voy a ser honesta: a mí el fútbol no me gusta. Yo solo veo fútbol por Arturo, porque me encanta verlo jugar a él. Y pues no, que gané el mejor y ya", expresó la colombiana.

Asimismo, en medio de sus respuestas a sus fans, sin querer reveló que conversa con la madre de Vidal, ya que mientras contestaba un mensaje, le sonó una notificación y dijo: "ay, mi suegra me habló", para luego sonreír.

Cabe recordar que el partido de la Roja contra Colombia es este sábado 12 de octubre a las 13:00 horas. Puedes revisar aquí la formación de la Selección Chilena.