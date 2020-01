'Solo existen 10 tipos de películas': Hilo de Twitter sobre cine se viraliza por sus observaciones

Un usuario de Twitter creó un hilo en la red social que se viralizó a nivel mundial, al advertir los constantes y homogéneos tipos de diseño de los posters de las películas de Hollywood.

"Solo existen 10 tipos de películas" señala al inicio, para luego explicar lo que tienen en común un sinnúmero de películas según la manera en que son promocionadas.

1. Acción en naranjo y azul

2. Piernas sexy

3. Corriendo difuso

4. Pareja apoyándose

5. De espaldas a oscuras

6. Vestido rojo

7. Negro y naranjo

8. Horizonte brumoso

9. Ojo

10. Amarillo

11. Bonus track: Perfil de Tom Cruise

Note: I pulled most of these images from different places, but was just made aware of the one group that put this all together. Wish I would have found this earlier. It's incredible: https://t.co/ypLwcxQypv