Sobrina nieta de Ítalo Passalacqua se roba las miradas como influencer

La sobrina nieta de Ítalo Passalacqua, Fernanda Finsterbusch, tiene 19 años y además de estudiar teatro en la Universidad Católica, hace "pitutos" como influncer.

"Me adelantaron el kinder porque ya sabía leer, voy a egresar a los 20", comentó en una entrevista con LUN, la joven que tiene más de 49 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

La estudiante de teatro partió como youtuber con el proyecto "Cuando todo sale mal" de Canal 13, pero según dijo, tuvo que dejarlo porque en ese tiempo no eran muy conocidas las redes sociales, y "no supieron cómo sacarle lucas a eso".

Finsterbusch dijo que a pesar de que no veía a su tío abuelo, Ítalo, "siempre esperé que me viera en una película y me pusiera nota". Además confesó que tenía ganas de que se conocieran ya que eran del mismo rubro.

La joven protagonizó la película de José Miguel Zúñiga, "Contra el demonio", además de tener un pequeño papel en la teleserie de Mega "100 días para enamorarse".