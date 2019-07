Sobreviviente de tiroteo en Estados Unidos arremetió contra Madonna por el video de 'God Control'

La activista Emma González, que sobrevivió a una masacre en Estados Unidos y que después se hizo conocida al realizar un potente discurso contra el uso de armas en dicho país, criticó tajantemente a Madonna por el video de "God Control", su último sencillo.

En el clip, la artista estadounidense recuerda el tiroteo que se produjo en una discoteque gay del país el pasado 12 de junio de 2016, donde murieron más de 49 personas. En él, Madonna señala que ni en un club al que asistimos para "liberarnos" podemos "sentirnos seguros".

Sin embargo, la crítica de González es muy válida, ya que la intérprete incluyó parte de discurso en otra de las canciones de su nuevo disco Madame X, "I Rise". En concreto, las palabras y voz con la que parte esa canción fueron dichas por Emma hace algunos años.

A través de Twitter, la activista señaló que el video de "God Control" es "un desastre" y que es "horrible". Además, indicó que "Madonna debería haber mandado un mensaje advirtiendo lo que su nuevo vídeo contenía, especialmente a las víctimas de la discoteca Pulse, especialmente al ser publicado justo después del aniversario del 12 de junio".

"Esta NO es la forma correcta de hablar de la violencia de armas, en contra de lo que muchos fans han dicho. La gente que trabaja en la comunidad por el control de armas sabe cómo hablar de la violencia de armas, no la mayoría de las celebridades", agregó.

En el lanzamiento de "God Control", Madonna dijo que quería llamar la atención sobre un problema que en los Estados Unidos está "fuera de control, y le cuesta la vida a personas inocentes", haciendo referencia al uso de armas.

If you want to support the gun violence prevention movement, donate to the places who need it, in this case the One Pulse Foundation and listen to the actual stories from actual survivors of gun violence. #GodControl