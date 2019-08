Slipknot lanzó su sexto álbum de estudio: We Are Not Your Kind

Tras cinco largos años de espera, Slipknot finalmente lanzó este viernes su más reciente álbum We Are Not Your Kind.

Precedido por singles como "Unsainted", "Solway Firth" y "Birth of the Cruel", el sexto disco de los de Iowa ya está disponible en formato físico y plataformas de streaming.

We Are Not Your Kind se trata de un trabajo contundente, detonado y rotundo, que cuenta con un total de 14 canciones.

Corey Taylor, vocalista de la banda, hace un trabajo de lo más versátil con su voz, melódica y rota al mismo tiempo, mientras el resto de la banda realiza esas percusiones tan características de Slipknot.