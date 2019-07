Slipknot lanzó 'Solway Fith', el segundo sencillo de su nuevo álbum

Este lunes, Slipknot lanzó su nuevo sencillo y videoclip, titulado "Solway Firth", el cual contiene imágenes de violencia explícita, pertenecientes a la nueva serie de Amazon, The Boys.

El video fue producido por Nic Neary y dirigido por M. Shawn Crahan, más conocido como "Clown", quien también dirigió el de "Unsainted", canción antecesora de "Solway Firth".

De esta manera, la banda liderada por Corey Taylor continúa preparando el lanzamiento de su nuevo disco, We Are Not Yout Kind, el cual sale el próximo 9 de agosto en todo el mundo.