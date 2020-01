Slipknot lanzó extraño corto que pretende que te cuestiones tu propia existencia

Slipknot compartió esta semana un corto de 20 minutos titulado "Pollution", el cual está dirigido por Shawn "Clown" Crahan.

La película surrealista muestra lo que parecen ser varias imágenes aleatorias hasta que termina con el video musical de "Nero Forte", un tema presentado en su último álbum, We Are Not Your Kind.



"Traté de hacer un cortometraje que te haga cuestionar tu propia existencia en esta realidad. Cuando te acuestas en la cama con tu ser querido, a veces te preguntas: ¿es posible que esta persona me corte el cuello mientras duermo?", dice la descripción del video.