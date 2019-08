Slipknot lanzó 'Birth of the Cruel', el tercer adelanto de We Are Not Your Kind

Esta semana, Slipknot compartió un nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio con la revelación del sencillo "Birth of the Cruel".

Esta canción fue presentada en el World Record de Zane Lowe en Apple Music Beats 1 justo unos días antes de que We Are Not Your Kind salga a la venta.

"Birth of the Cruel", que tiene un sonido que recuerda al Slipknot de 1999, es el tercer lanzamiento de la banda de Iowa después de "Unsainted" y "Solway Firht".

We Are Not Your Kind sale a la venta este viernes 9 de agosto. También estará disponible en todas las plataformas musicales.