Sitio web especializado en cine eligió las 100 mejores películas de la última década

El sitio web especializado en cine, Indiewire, realizaó un listado con las 100 mejores películas de la última década, acompañando cada una de ellas con una breve descripción.

Todos sabemos que a lo largo del tiempo el cine va cambiando de acuerdo a los gustos de los consumidores y las ideas de los directores, por lo mismo, según la publicación, en esta última década la industria ha cambiado mucho más rápido que hace años atrás, y que esos cambios se reflejan en el tipo de películas que vemos en pantalla.

Para ellos, la última cinta de su lista es Inherent Vice de Paul Thomas Anderson (2014), la número 70 es Pariah de Dee Rees (2011), mientras que la 40 es Personal Shopper de Olivier Assayas (2016) y la número 20 para Phantom Thread de Paul Thomas Anderson (2017).

El listado de las 10 primeras, en tanto, está compuesto por:

10. Lady Bird (Greta Gerwig, 2017)

09: Mad Max: Fury Road (2015)

08. The Master (Paul Thomas Anderson, 2012)

07. Carol (Todd Haynes, 2015)

06. Holy Motors (Leos Carax, 2012)

05. Inside Llewyn Davis (Ethan & Joel Coen, 2013)

04. The Act of Killing/The Look of Silence (Joshua Oppenheimer, 2013/2015)

03. Certified Copy (Abbas Kiarostami, 2010)

02. Under the Skin (Jonathan Glazer, 2013)

01. Moonlight (Barry Jenkins, 2016)