Sin decirle a nadie: Eminem lanzó un nuevo y polémico álbum

Sin avisarle a nadie, Eminem lanzó un nuevo álbum este viernes 17 de enero. Se trata de Music to be Murdereb By.

Este disco es el undécimo en la carrera del intérprete de "We Made You" y es el sucesor de Kamikaze, el cual fue lanzado en 2018.

Con 20 temas, Music to Be Murdered By presenta colaboraciones con nombres como Ed Sheeran, Black Thought, Q-Tip y Juice WRLD, entre otros.

Junto con el álbum, Eminem también lanzó el video de "Darkness", una canción que tiene un fuerte mensaje contra la violencia y las armas de fuego.