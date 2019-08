Simon Cowell arremetió en contra de Slipknot por alcanzar el #1 en los rankings británicos

Con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Slipknot volvió a posicionarse en el número 1 de los más vendidos en diversas partes del mundo, entre ellas Reino Unido.

Pese a que esta noticia tiene muy contentos a los de Iowa y sus fanáticos, quien no está para nada de acuerdo es Simon Cowell, el conductor de programas de talentos como The X Factor y American Idol.

En conversación con The Sun, el también mánager de One Direction y CNCO arremetió en contra de los intérpretes de "Before I Forget" por alcanzar un nuevo hito en su país.

En esa línea, la personalidad británica comentó que "yo soy un tipo pop. Digo, he ganado millones con One Direction. Entonces no me gustó mucho cuando Ed Sheeran fue destronado del número 1 por unos raros enmascarados llamados Slipknot. Horribles".

"Leí que We Are Not Your Kind es su primer número 1 en Gran Bretala en 18 años. Me pregunto si tocarán en X Factor el próximo año. Con una rutina de baile y un cambio de estilo, quizás tengan futuro", agregó.

Como era de esperar, Corey Taylor se tomó la situación con humor y aprovechó de bromear en su cuenta de Twitter.