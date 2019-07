Silvio Caiozzi y el cine chileno: 'Se producen 40 películas al año pero cuántas se conocen: dos'

El cineasta Silvio Caiozzi, creador de clásicos del cine chileno como "Julio comienza en Julio", conversó con Ciudadano ADN sobre el aniversario número 40 de su obra más importante.

Caiozzi recordó que en 1979, año de su estreno, "había desaparecido el cine chileno. Fue un impacto para la prensa, para la gente, porque no sólo renace el cine chileno sino que la gente se identifica con una película con mucha chilenidad, y eso perdura hasta el día de hoy. Se vuelve a dar, se vuelve a hablar de ella. Sólo el cine es capaz de hacer estas cosas".

Ese año, rememoró, "se sabe que fue la película más vista después de Tiburón. La segunda más vista del año. Fue monumental. La gente la recuerda hasta el día de hoy".

Y en días en que el cine chileno se remece con la noticia del retiro de BancoEstado de sus fondos de apoyo a la promoción, Caiozzi sostuvo que "es lamentable, incomprensible. Requieres de muchos recursos para que la gente se entere que una película existe. Este es el problema más grave del cine chileno hoy en día".

"Incluso desde el punto de vista de la publicidad para el BancoEstado, que estaba en todos los afiches y todas las sinopsis, que era un poquito tiradito de las mechas porque parecía que la película era del BancoEstado y no era así, ponían una citra ínfima dentro de lo que costaba toda una película", apuntó.

La ley vigente de apoyo al cine, explicó Caiozzi, "apuntó más bien a la producción y lo hizo bien: se producen 40 películas al año pero cuántas de esas la gente ha oído siquiera el título, dos. Por eso a las salas de cine no les gusta darlas. Sí conocen Hollywood, que a veces se gasta más en promoción que en hacer las películas". El cineasta considera necesario "modificar la ley vigente para que se haga cargo de la difusión. No sacamos nada produciendo 40 películas al año si la gente no se entera que existen. Es bueno lo que pasó con BancoEstado porque da pie a hablar de esto".

El director de películas como "Coronación" y "Cachimba", además de diversos comerciales de televisión, sostuvo que un apoyo económico al cine "no es financiar actores y directores. Un país que no tiene audiovisual hoy día desaparece y no puede hacer negocios. A un país que no tiene presencia mundial le cuesta vender vinos".

Caiozzi aseguró que "fuera de Chile se habla más de cine chileno que de Chile. Digo 'vengo de Chile' y me dicen 'ustedes tienen un cine fantástico'".

El problema, asegura, es la desaparición de las pantallas. "El cine independiente no tiene pantalla. Se ha transformado en una colusión de los medios de cine, para mostrar un tipo de cine que vende popcorn".

Para el cineasta, el surgimiento de plataformas como Netflix se explica en gran medida por "la desaparición del cine bueno, del cine de autor. La gente decía 'ya no voy al cine porque dan las mismas cosas'. Netflix se da cuenta de eso y se instaló como un competidor con tanta importancia como Disney. Pero ya está haciendo negocios con Hollywood, está cambiando su perfil, duró poquito".