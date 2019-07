La exparticipante de Doble Tentanción, Silvina Varas, se llenó de halagos al compartir una nueva fotografía en Instagram en la que muchos de sus seguidores la compararon con una de las princesas de Disney.

En la postal, la estudiante de Nutrición aparece con una chaqueta de mezclilla plus size y un gran gorro café, outifit que la hizo ver bastante similar a la princesa Anastasia.

"Mi mamá me pidió que me tape y obedecí", escribió Silvina en la postal que ya acumula más de 13 mil "me gusta".