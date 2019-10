Silvia Novak y Jenny Cavallo presentan 'Colegio de monjas': 'La gente se ríe pero de la brutalidad'

"Colegio de monjas" es una comedia situada en los años 60 y 70, que mezcla los ritmos del twist, Bob Dylan y Cecilia con la enseñanza propia de los colegios religiosos y la mirada sobre la sociedad en una época convulsionada, pero también "muy entretenida, porque se empiezan a destapar las cosas".

Sus actrices Silvia Novak y Jenny Cavallo, presentaron en Ciudadano ADN la obra, que "parte en un colegio de monjas pero de las monjas antiguas, que eran mucho más terribles", según Cavallo, que explicó que el montaje cuenta cómo "las niñas crecen y se van enfrentando a las crisis en este ambiente tan dictatorial".

Curiosamente, ambas actrices estudiaron en colegios de monjas. "Para mí fue terrible, fue una experiencia dura. No tengo ningún recuerdo agradable, excepto mis compañeras, que son un amor", contó Novak. "La directora era monja, pero los profesores eran civiles. Pero el régimen era súper rudo, la inspectora era del terror", recordó Cavallo.

"Si íbamos al teatro y llevábamos un acompañante, no podía ser hombre, tenía que ser tu prima o tu hermana", contó Cavallo. Novak, incluso, recordó que "no querían que fuera actriz, me perdieron todos los papeles, yo no estaba como egresada de cuarto medio y mi mamá buscaba los documentos para que diera el examen de admisión".

Novak reflexionó sobre "la forma en que se educa a las mujeres para una sociedad patriarcal". Cavallo agregó que "las mujeres crecen súper cercenadas. En Chile la figura de la Virgen es incluso más fuerte que la de Jesús y eso no se replica en la iglesia".

En "Colegio de monjas", cada actriz -también están en el elenco Tichi Lobos y Javiera Hernández- interpreta a una alumna y a una monja, con diferentes matices. Y aunque "la realidad supera a la ficción", según Cavallo, la obra tiene "un humor bien negro, la gente se ríe pero de la brutalidad que pasa ahí, y también hay un espacio de reflexión", enfatizando que "todo está en clave de comedia, pasamos de la risa al llanto y entremedio hay sorpresas musicales".

Ambas actrices se reencuentran con el teatro en medio de múltiples proyectos profesionales. Novak, después de su rol en la exitosa teleserie "Pacto de sangre", se reparte entre el teatro y el cine, donde acaba de terminar el rodaje del filme de ciencia ficción "A.D.A.M.", junto a Alejandra Araya y Giordano Rossi, además de "El Pelícano", de Gustavo Letelier. "Como actriz me gusta pasearme y buscar cosas distintas, desafíos", expresó.

Cavallo, en tanto, además de su rol como comediante y tras haber recientemente dejado su rol de panelista del matinal "Bienvenidos", prepara la serie "El Grupo", de Canal 13, que "es una conversación por WhatsApp de mamás de colegio, con capítulos de 9 minutos y que la gente la puede ver en el celular", junto a Tamara Acosta, Paz Bascuñán y María Elena Swett.

"Colegio de monjas" estará en cartelera hasta el 6 de octubre, los días viernes y sábado a las 20:00 hrs., y domingo a las 19:00 hrs., en la Corporación Cultural de Las Condes.