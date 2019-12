Sharon Stone se registró en una aplicación de citas y fue bloqueada

La reconocida actriz estadounidense Sharon Stone reclamó en redes sociales que su perfil de una aplicación de citas fue bloqueado.

La intérprete de Catherine Tramell en Bajos Instintos se registró en "Bumble" y algunos usuarios denunciaron que se trataba de una cuenta falsa.

Debido a esto, la artista de 61 años salió públicamente a pedir que no la dejaran fuera. "No me excluyan de la colmena", escribió en Twitter.

Unas horas después, la directora mundial de Bumble, Clare O'Connor, respondió a la actriz: "Solo puede haber una (reina) Stone. Parece que nuestros usuarios pensaron que eras demasiado buena para ser verdad. Nos aseguramos de que no volverás a ser bloqueada".

"¡Puedes volver a Bumble! Gracias por esperar y deseamos que encuentres tu amor", agregó O'Connor.

Ante lo que Stone respondió "querido Bumble, estás confundiendo mi honestidad con tu fantasía", agregando que solo "soy Sharon, una mujer".