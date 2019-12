Serj Tankian no descarta la posibilidad de lanzar un álbum con las canciones inéditas de SOAD

En 2020 se cumplirán 15 años de silencio discográfico de System of a Down y, pese a que la banda de metal alternativo ha confirmado giras para junio del próximo año, aún no han dicho nada respecto a un nuevo álbum.

Sin embargo, Serj Tankian, vocalista de SOAD, utilizó su cuenta de Patreon para responder una serie de preguntas, entre las que se encontraban algunas consultas sobre su futuro material.

Específicamente, la pregunta era si existe la posibilidad de lanzar un álbum con demos y canciones inéditas, a lo que el cantante respondió: "¿Las canciones inéditas de la banda? Sí, apoyo totalmente. Hay que convencer a los demás".

Recordemos que en 2018, el intérprete de "Aerials" se había referido a este tema, expresando en dicho momento que "decidimos dejar de lado la idea de un disco hasta nuevo aviso. Lo único que lamento es que colectivamente no hemos podido darle a los fans un nuevo álbum de SOAD. Me disculpo por eso".