Serj Tankian envió alentador mensaje tras masiva e histórica marcha en Chile

El vocalista principal de System of a Down, Serj Tankian, compartió en su cuenta de Twitter una noticia que habla sobre la histórica marcha que se realizó ayer a lo largo de Chile.

El músico publicó dicha nota junto a un mensaje, donde entrega todo su apoyo a sus fanáticos y pueblo chileno.

"Esto se ve como un ganador. Un millón de manifestantes pacíficos que piden justicia utilizando la desobediencia civil es inmejorable. A todos nuestros amigos en Chile, les deseamos éxito en la realización de sus sueños nacionales. Chile protesta: un millón se une a la marcha pacífica", escribió el compositor de ascendencia armenia.

Obviamente, sus seguidores nacionales le agradecieron por su apoyo y por unirse a la lucha del pueblo chileno que había estado en silencio durante más de 30 años.

This looks like a winner. One million peaceful protesters asking for justice using civil disobedience is unbeatable. To all our friends in Chile, we wish you success in realizing your national dreams. Chile protests: One million join peaceful march https://t.co/YDBotYOXya