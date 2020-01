Sence inició programa que busca la reinserción y capacitación de personas cesantes

Durante este jueves el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, abrió el segundo llamado a postulaciones para el programa "Reinvéntate". Así lo dieron a conocer el Subsecretario de Trabajo, Fernando Arab, junto al Director Nacional de Sence, Juan Manuel Santa Cruz.

Esta iniciativa busca nuevas alternativas laborales para personas que quedaron cesantes recientemente. En esta oportunidad el proyecto ofrece 1.350 cupos en 5 áreas de alto crecimiento y demanda laboral: logística, computación e informática, telecomunicaciones, construcción y energías renovables.

Para postular a estos cursos se puede hacer vía online a través www.sence.cl, en donde se podrá elegir un máximo de 3 cursos, no obstante, a la hora de matricularse deberán optar solo por uno.

También están habilitadas las oficinas regionales Sence para hacer las inscripciones de manera presencial, en la que se deberá acreditar la condición de cesantía con los siguientes documentos: Certificado AFP últimas cotizaciones (3 últimos meses), copia de finiquito (con una antigüedad no mayor a 30 días), carta de despido emitida por el empleador validado ante la Inspección del Trabajo (con una antigüedad no mayor a 30 días) y/o carta de Renuncia del trabajador, ratificada ante la Inspección del Trabajo (con antigüedad no mayor a 30 días).

Además debe cumplir los siguientes requisitos:

- Tener más de 18 años y encontrarse cesante al momento de la postulación.

- Encontrarse dentro del 80% más vulnerable de la población, según Registro Social de Hogares.

- Contar con un mínimo de 12 cotizaciones previsionales en los últimos 24 meses, continuas o discontinuas; y a lo menos, una cotización en los últimos 12 meses.

- Las personas mayores de 18 y menores de 20 años, deben contar con Enseñanza Media completa al momento de su postulación.

Acá te dejamos los cursos y las regiones en donde se impartirán estas clases.