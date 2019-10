Senador Insulza cuestionó sueldo de Tonka Tomicic y la animadora tuvo particular reacción

Durante una discusión que se generó este lunes en el panel de "Bienvenidos" respecto a los grandes sueldos que ganan senadores y diputados, sucedió una situación tensa.

La animadora no tuvo reparo en decirle a los parlamentarios "debería darles verguenza" al hablar de la situación, aunque no esperaba una respuesta inmediata del senador José Miguel Insulza.

El militante del Partido Socialista (PS) respondió: "¿Por qué? Yo no le he preguntado cuánto gana usted Tonka, ¿y a usted no le da vergüenza? Con todo respeto".

La conductora del matutino se incomodó de inmediato y tuvo una particular respuesta. "Yo no estoy hablando de que debería darles vergüenza por lo que ganan, sino por lo que dejaron de hacer".

Tras ello, Insulza le pegó una mirada con un tono de interrogante.