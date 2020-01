Selena Gomez reveló que sufrió de abuso emocional por parte de Justin Bieber

Durante una reciente entrevista promocional de Rare, su nuevo disco, Selena Gomez reconoció que sufrió abuso emocional cuando era pareja de Justin Bieber.

En la conversación, la intérprete de "Dance Again" explicó el significado detrás de "Lose You To Love Me", una canción que habla sobre las relaciones tóxicas, específicamente de la suya con el canadiense.

"Tiene un significado diferente para mí ahora que cuando la escribí. Sentí que no obtuve un cierre respetuoso y lo había aceptado, pero sentía que necesitaba una manera para decir algunas cosas que desearía haber dicho entonces… No es una canción de odio; es una canción que dice que tenía algo hermoso y nunca negaría eso", aclaró sobre la letra.

"Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Sentí que esta era una excelente manera de decir se terminó, y lo entiendo, y lo respeto, y ahora aquí estoy entrando en otro capítulo", mencionó, mientras la conductora del programa preguntaba si se refería a Bieber, hecho que Selena afirmó.

"Es peligroso mantener la mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de cierto abuso. Creo que es algo que tenía que encontrar una manera de entenderlo como adulta y entender las elecciones que estaba haciendo", dijo, asegurando que hoy se siente más fuerte que nunca.