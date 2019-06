Segunda versión de 'Vivela Festival' da a conocer su Line up

Con cinco escenarios y más de 20 artistas se llevará a cabo la segunda versión del "Vivela Festival" el sábado 19 de octubre a partir de las 11:00 hrs. En el Parque Quinta Normal.

El festival se compromete con más de 10 horas de música sin pausa con grandes artistas como: Bomba Estéreo, Inne Circle, Morcheeba, Mau y Ricky, Vicente García, Monsieur Periné, Santa Feria, Rels B, Nonpalidece, Lucybell, Power Peralta, Don Patricio, Locoplaya, Bejo, DrefQuila, Movimiento Original, Tommy Boysen, El Bloque 8, We Are The Grand, Pascuala Ilabaca, Fat Pablo y Pablito Pesadilla.

Así, el line up de "Vívela Festival" representa la mayor variedad musical posible y promete una jornada llena de éxitos que harán vibrar a los miles de asistentes. Los escenarios que recibirán las presentaciones serán el "Valle Norte" y el "Valle Sur" que albergarán los shows estelares y de gusto masivo; "La Tribu" recibirá las contiendas más "under"; El "Escudo Stage" prenderá con nuevas experiencias artísticas y el "Viveland" que será el ring de sorpresas que pretende reunir con más fuerza toda esa emoción extramusical que logró en su primera versión y que llevarán esta experiencia al próximo nivel.

Las entradas ya están a la venta a través del sistema Punto Ticket y sus precios van desde los $25.000 a los $46.000 pesos.