Sebastián Ramírez: 'A mí me cuesta ser fiel. Debo reconocer que soy un poco promiscuo'

El exchico reality Sebastián Ramírez confesó en Podemos hablar de CHV que es infiel y trató de explicar el porqué.

"A mí me cuesta ser fiel. Debo reconocer que soy un poco promiscuo", expresó, ocasionando las risas de los invitados Marisela Santibáñez, Isidora Ureta, Pablo Ruiz, Malucha Pinto y León Murillo.

"He perdido relaciones también. Sufrí de promiscuidad en algún momento, la cagué en algunos momentos de mi vida", agregó.

"Pololeo porque me gusta dormir cucharita, la quiero apretar, la quiero acariciar, hacer cariño... Pero necesito después de un tiempo, voy a generalizar no más, no me echen la culpa a mí: al hombre le gusta después su escape, a la mujer también", aseguró.

Agregando que "entonces por eso también existen las relaciones swinger. Necesitamos una escapadita, no sé, cada 3 meses".



El conductor del programa, Julián Elfenbein, le preguntó a "Seba" si ha logrado tener una relación estable. "Sí, obvio. Un año, dos años, tres años", respondió.

"Ah, ya po, has sido fiel", le comentó el animador, a lo que el exparticipante de Resistiré respondió: "no po, no he sido. Ese es el problema".

Cuando comienza una relación, "Tatan" les dice "'puta, ¿sabí qué? tengo este problema'. Juanita (ejemplo), soy un hueón enfermo, tengo está panne, ¿me querí así?".

"Estuve enamorado, pero necesitaba estar con otra mujer. Y después yo echo de menos a la persona, echo de menos a mi polola. El cargo de conciencia es heavy, porque tengo corazón de abuelita", aseguró.

Al ser consultado sobre si una mujer le fuera infiel a él, afirmó que "la entendería, pero también si estoy enamorado de esa persona sufriría. Es la naturaleza de la persona".

Asimismo, le preguntaron si lo han pillado en el acto, a lo que sostuvo: "no, no soy tan hueón tampoco, somos profesionales", agregando que "ni cagando" le contaría su desliz a la pareja y que lo desmentiría.