Seal: 'Nunca he visto Batman Forever'

Luego de su paso por el Festival Rock in Río, el cantante británico Seal llegará a Chile para ofrecer un concierto el martes 1 de octubre en el Teatro Caupolicán, donde repasará hits como "Crazy" y "Kiss From A Rose".

Esta última canción, recordada como parte de la banda sonora de la película "Batman Forever", que tuvo en su elenco a Val Kilmer, Jim Carrey y Nicole Kidman.

"Nunca he visto la película. No sé por qué. Estuve muy ocupado en ese tiempo. No era tan fanático de las primeras películas. Me gustan las de Christopher Nolan. The Dark Night", dijo en conversación con ADN.

En cambio, contó que sí vio y le gustó "Space Jam", el filme donde Michael Jordan entrena a Bugs Bunny, donde él participó de la banda sonora con "Fly Like an Eagle".

A lo largo de los ocho años que no vino a Chile, Seal anotó dos estancias en Australia como parte del del programa The Voice. "Fue interesante. Australia es un país hermoso y con muchas cosas pero no es mi casa. Cada vez que estoy lejos de mi familia por un largo período de tiempo va a ser desafiante", comentó quien es padre de tres hijos junto a la modelo Heidi Klum.

Sobre su rol de coach en el concurso reconoció que fue "maravilloso. Fue mi parte favorita de todo. De hecho, fue la única razón por la que lo hice". A lo que agregó: "Es ser parte del desarrollo de un nuevo artista. Es algo que realmente disfruto".

En una de las temporadas tuvo al cantante Boy George como compañero. Consultado si surgió la idea de trabajar juntos, Seal es claro: "No, realmente. Hacemos tipos de música muy diferentes". Agregando que "Culture Club y Boy George eran más de los ochenta. Yo soy más de los noventa".

En cuanto a su carrera musical, Standards es su disco más reciente y fue editado en 2017. Se trata de reversiones de temas de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Nina Simone. Le valió una nominación al Grammy a Mejor Álbum de Pop Tradicional.

"Para mí no era un deber, era un privilegio. Porque son canciones hermosas. Son maravillosas. Deseas poder cantar una canción como esa", dijo sobre los temas que podrían ser parte de su próximo concierto en Chile. Pero, asegura, también habrá material nuevo.