Se reviraliza tuit de 2011 de My Chemical Romance que decía que Chile debía cuidarse en 2019

Producto de las masivas manifestaciones que se han realizado estos días en todo Chile, un antiguo tuit de My Chemical Romance se ha vuelto a viralizar.

Esto, porque los intérpretes de "Welcome to the Black Parade" escribieron en 2011 el siguiente mensaje: "¡Hola Chile! ¡Te amamos! Cuídate en 2019".

Hola Chile! Te amamos! Stay safe in 2019. — My Chemical Romance (@MCRofficial) January 14, 2011

Pese a que este mensaje hace alusión al concepto del último disco publicado por el conjunto de Gerard Way, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, el cual se centra en la lucha contra una corporación que controla la sociedad en 2019, todo calza con las actuales manifestaciones en el país.

Esta reviralización causó gran sorpresa entre los fanáticos, dado que muchos aseguran que MCR son, por así decirlo, el live-action musical de Los Simpson por haber previsto esto hace ocho años.

¿Qué nos habrán querido decir? ¿Será solo una coincidencia entre el material publicado por ellos y lo que está pasando?