Se prohibe el ingreso de mochilas y bolsos al concierto de Shawn Mendes en Chile

El martes 10 y miércoles 11, Shawn Mendes finalmente debutará en nuestro país, donde presentará su "Shawn Mendes: The Tour".

Pese a que faltan cuatro y cinco días para sus presentaciones, DG Medios compartió un comunicado con las indicaciones que debes seguir al momento del ingreso al Movistar Arena.

"Por requerimiento del artista, está prohibido el ingreso con mochilas y/o bolsos a los shows de Shawn Mendes a realizarse en Movistar Arena, los días martes 10 y miércoles 11 de diciembre", comunicaron.

"Reiteramos el llamado a no asistir con los implementos nombrados con anterioridad, debido a que al no acatar esta instrucción, no se podrá hacer ingreso al recinto", finalizaron.