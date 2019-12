Se filtró supuesto video sexual de A$AP Rocky y tuiteros lo molestaron por su 'pobre rendimiento'

A$AP Rocky está en el ojo de la polémica nuevamente. Esta vez, porque el rapero estadounidense vio un video pornográfico casero que se viralizó en redes sociales, que no lo identifica, pero que sus fanáticos aseguran que es él por sus característicos tatuajes.

El clip fue ampliamente comentado en la red social, donde muchos se burlan del artista por su pobre desempeño.

"El video sexual de A$AP Rocky es literalmente el peor", "A$AP Rocky me hizo ver pornografía a las 9 am y ni siquiera era bueno", "Ni siquiera pierdas tu tiempo mirando. Es demasiado débil" y "A$AP Rocky es el ejemplo perfecto de los tipos que dicen que son adictos al sexo y que hablan mucho sobre su destreza y luego son mediocres en el acto", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Tras la polémica, el artista respondió y señaló que "mi pene y yo nos despertamos hoy con la alarmante perturbación de un video. Como su abogado defensor, estamos preparados para negarle su pobre desempeño. Una larga lista de mujeres satisfechas puede dar fe de lo mismo. Pero lo que importa aquí es ver a las personas que nunca han tenido sexo con él dar sus opiniones".

Hace dos meses, Rocky dio una entrevista en la que asumió que era adicto al sexo: "Siempre lo he sido, desde la escuela. Es algo que a la gente no le gusta admitir, pero no me da vergüenza".

El artista había dicho previamente que era dueño de una cama de 90,000 euros donde dijo que tenía "muchas orgías" con algunos "amigos cercanos". Se recuerda que el rapero tuvo relaciones románticas con figuras públicas como Kendall Jenner, Iggy Azalea, Chanel Iman y Teyana Taylor.