Se filtró la posible fecha del anuncio de la PlayStation 5

Poco se sabe de las nuevas funcionalidades o exclusividad que tendría la nueva consola de Sony, sin embargo, una filtración habría revelado los planes para PlayStation 5 y la fecha de su lanzamiento.

Según informó Gamesradar, se tuvo acceso a uno de los mails de la compañía nipona, en la que se reveló que el 12 de febrero de 2020 tendrá lugar un evento llamado PlayStation Meeting 2020, donde se presentaría la flamante plataforma.

En este evento estarán presentes distintas compañías como Activision, Square Enix y EA, quienes revelarían algunos de los títulos que saldrían en conjunto con la nueva PlayStation.

Además, la compañía estaría preparando su próximo episodio de State of Play, donde Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order y The Last of Us 2 serían los protagonistas del evento según la filtración.