Se filtran las fechas de la gira mundial de Rage Against The Machine para este 2020

En medio del estallido social en Chile, Rage Against The Machine anunció su esperado regreso a los escenarios junto a una de las fotos más populares de las manifestaciones de nuestro país.

Generando grandes expectativas en sus fanáticos nacionales e internacionales, los intérpretes de "Bulls On Parade" no habían dado mayor información sobre su retorno hasta ahora, que se filtraron las fechas de su tour mundial 2020.

Dicha filtración se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la banda, pero después de un rato fue borrada.

En ellas no aparece Chile, pero se cree que sí o sí visitarán el país, dado que por algo anunciaron su retorno con una foto de Plaza de la Dignidad.

Revisa el listado de fechas aquí:

Mar 26 El Paso, TX, USA

Mar 28 Las Cruces, NM, USA

Mar 30 Phoenix, AZ, USA

Apr 10 Indio, CA, USA

Apr 18 Indio, CA, USA

Jun 5 Nurburg, DE –

Jun 8 Amsterdam, NL

Jun 21 Clisson, FR (Hellfest)

Jun 26 Stockholm, SWE

Jun 27 Somerset, UK

Jun 29 London, UK

Jul 04 Dublin, IRE

Jul 07 Glasgow, UK

Jul 18 Byron Bay, AUS

Jul 21 Melbourne, AUS

Jul 27 Auckland, NZ

Aug 15 Seoul, SK

Aug 21 Niigata, JP

Sep 11 Chicago, IL, USA (Riot Fest)

Sep 18 Louisville, KY, USA (Louder Than Life)

Sep 21 New York, NY, USA

Sep 26 Bogota, CO

Oct 03 Rio di Janeiro, BR (Rock in Rio)