Se extendió el plazo para nominar o postular al Global Teacher Prize Chile 2019

Hasta el 4 de agosto a las 23:59 horas se extendió el plazo de nominación y postulación al Global Teacher Prize Chile 2019, reconocimiento cuya versión internacional es conocida mundialmente como el "Nobel de la Enseñanza”, y que busca destacar el trabajo de grandes profesores.



"Este proceso busca dos cosas: por un lado, invitar a la ciudadanía a nominar a aquellos grandes profesores que están impactando en sus escuelas; y por otro, llamar directamente a los profesores a postular, a animarse a contar sus historias, no sólo por ellos, sino porque así visibilizamos el trabajo de toda una comunidad", enfatizó Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar.



Hasta ahora, miles de personas ya han nominado a sus profesores, pero buscando que más docentes sean reconocidos y tengan la oportunidad de compartir su trabajo diario, la postulación se extenderá una semana más.



¿Cómo nominar? Todas las personas, estudiantes, ex alumnos, apoderados, directores, colegas, etc, pueden nominar a sus grandes profesores ingresando a www.gtpchile.cl. Cada persona puede nominar a todos los educadores de párvulos, profesores o profesoras que quiera, con el fin de destacar y reconocer su impacto profesional.



Y los profesores, ¿cómo pueden postular? Todos los educadores, profesores o profesoras que están haciendo clases en cualquier colegio de Chile pueden postular. Para esto basta completar el formulario digital que encontrarán en www.gtpchile.cl en el que deben contar su historia, sus logros profesionales y su impacto dentro y fuera del aula. Los finalistas y el ganador serán anunciados durante el mes de octubre.



"Tendemos a pensar en grandes personajes, en gente sobrenatural, pero resulta que lo extraordinario está pasando todos los días alrededor nuestro, en nuestras salas de clases. Ha sido una experiencia bonita, tremendamente desafiante, donde toca ser, de alguna manera, un referente de tu área, un representante en muchos espacios donde se puede contribuir y aportar con entusiasmo a la educación”, afirmó Felipe Ramírez, ganador del Global Teacher Prize Chile 2018, quien animó a todos los maestros a sumarse a este nuevo proceso.