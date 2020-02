Se desarrollaron los premios Bafta con críticas a la falta de mujeres en categorías

El pasado domingo 2 de febrero, en el Royal Albert Hall, se celebró la versión número 73 de los galardones Bafta, que premia los mejor del cine.

En esta versión, la gran ganadora fue el largometraje 1917 de Sam Mendes, que se llevó los premios a Mejor Película, Director, Película Británica, Sonido, Diseño de Producción, Fotografía y Efectos Especiales.

Pero además, lo que llamó la atención, y que fue señalado por las actrices, actores y quienes siguieron el evento, fue la falta de mujeres en la categoría de Mejor Director.

Al respecto, la actriz Scarlett Johansson dijo que "hubo muchas películas excelentes este año que fueron dirigidas por mujeres".

Por su parte, Rebel Wilson, quien presentó esta categoría, comentó: "no tengo las bolas", para hacer notar la ausencia femenina en el lugar, lo que sacó aplausos entre los asistentes.

Mientras que a minutos del comienzo de la transmisión, se hizo tendencia el hashtag #BaftasSoWhite (Baftas demasiado blancos), por la falta de gente de color en las nominaciones.

Joaquin Phoenix se llevó el de Mejor Actor Protagónico por Joker, y aprovechó su momento en el escenario para criticar este hecho también, comentando que es "un mensaje muy claro a las personas de color que no son bienvenidos aquí".

Laura Dern ganó como Mejor Actriz de Reparto por su papel en la cinta Historia de un matrimonio, mientras que Brad Pitt se fue con el premio a Mejor Actor de Reparto por Once Upon a Time ... in Hollywood, de Quentin Tarantino.

Renee Zellweger se llevó la categoría a Mejor Actriz, venciendo a Johansson, con su interpretación de Judy Garland en Judy.

La película Parasite, dirigida por el surcoreano Bong Joon Ho, se llevó la estatua por Mejor Guión Original y Mejor Cinta Extranjera.