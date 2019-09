Se cansó de las críticas: Cardi B respondió a mujeres que la insultan por su cuerpo

Cardi B utilizó sus redes sociales para responderle a las mujeres que sienten la necesidad de hacer comentarios negativos sobre su cuerpo en cada fotografía que comparte.

En esa línea, la rapera comentó en un breve video que "las mujeres hablan de apoyarse mutuamente, pero ¿lo estamos haciendo realmente?", insultando a las "cabras naturales" que dejan comentarios en sus fotos como "tu cuerpo es falso, es de plástico".

"Déjame decirte algo: no digo nada malo sobre los cuerpos de los demás porque todavía recuerdo cuando no tenía pezones ni cola", continuó, agregando que "si se sienten seguros, no tienen que soportar estos comentarios".

"Mi hermana es natural, tiene tetas pequeñas, una linda cola. No le importan los comentarios de los demás porque sabe que si quieres, puedes hacer cualquier cosa", concluyó.