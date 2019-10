Se agotaron las entradas para Billie Eilish en Chile

La productora que trae a la cantante estadounidense Billie Eilish anunció que se agotaron las entradas para su debut en Chile.

La adolescente se presentará el 5 de junio de 2020 en el Movistar Arena, en Santiago, en el marco de su gira mundial "Where do we go?".

El tour es para presentar su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lanzado el 29 de marzo de 2019 con un éxito tan avasallador que alcanzó la posición número uno de los rankings de discos más vendidos en EE.UU, Canadá, y varios países de Europa.