Scarlett Johansson: Se me debería permitir interpretar a cualquier persona, árbol o animal

Scarlett Johansson, alguna vez criticada por interpretar a un personaje asiático en el live action de Ghost in the Shell, defendió su derecho artístico a actuar en cualquier rol que quiera, independiente de cualquier consideración.

"Como actriz se me debería permitir interpretar a cualquier persona, a cualquier árbol, a cualquier animal, porque ese es mi trabajo y los requisitos de mi trabajo", dijo en entrevista con As If Magazine.

"Hay muchas líneas sociales que se están dibujando ahora, y mucha corrección política se está reflejando en el arte", agregó.

Johansson reconoció que hay una "tendencia" en la industria de querer ser más diversa con los personajes e historias que lleva a la pantalla y que eso debe ocurrir "por varias razones sociales", pero que "a veces se vuelve incómodo cuando afecta al arte".

"Siento que el arte debería estar libre de restricciones", dijo.

Johansson en Ghost in the Shell