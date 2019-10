La crisis social que estalló en Chile, que se hizo mundialmente conocida bajo el hashtag #ChileDespertó, provocó que diversas figuras internacionales enviaran su apoyo al pueblo chileno.

Entre ellas, Sasha Grey, conocida actriz y escritora estadounidense, quien utilizó su cuenta de Twitter para mandar su apoyo al pueblo chileno.

"Solidarizo con el pueblo chileno que lucha en la buena batalla. Manténganse fuertes", escribió Marina Ann Hantzis.

I stand in solidarity with the Chilean people fighting the good fight. Stay strong✊