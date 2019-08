Sargento Rap contó su verdad sobre relación con Ignacia Michelson: Habían terminado hace tiempo

El exchico reality Sargento Rap subió un video con Ignacia Michelson anunciando que su relación había terminado antes que él regresara a México.

En el clip aparece el mexicano diciendo que "les queremos informar que lamentablemente no funcionó, no es la relación perfecta que ustedes creen que tenemos. Hemos sufrido mucho, nos hemos dañado bastante".

"Ustedes han visto nada más lo que nosotros queremos que vean, pero detrás del telón hay mucha mierda", aseguró.

La versión de Sargento

"¿La relación perfecta? Este video lo hicimos poco antes de mi regreso a México, que ya estaba pautado públicamente desde que salí del reality, acordamos en hacerlo para evitar suposiciones y dejar las cosas claras con nuestros seguidores que han sido testigos de un 25% de lo que hemos vivido", escribió en Instagram.

"La relación venía mal de semanas pa' tras y continuó con más bajas que aciertos hasta que me trepé al avión. Somos personas difíciles y estuvimos en situaciones aún más difíciles, dimos lo mejor de nosotros y la balanza no se inclinó a nuestro favor. Solo ella y yo sabemos el daño que nos hacemos y el amor que nos tenemos", agregó.

Asimismo, aclaró que en México está "trabajando con mis amigos y amigas (gente que mis seguidores recientes no ubican por lógicas razones). No estoy saliendo con nadie, ni me interesa", ya que surgieron especulaciones al aparecer en sus historias con una joven.

"Lo que pasamos no sé si lo podamos superar, solo estamos tratando de vivir con ello cada quien con su fórmula. Cada loco a su locura, ando por mi órbita a sangre fría nomás", cerró, recordando su canción que tuvo como protagonista a la chilena.

La versión de Ignacia

Por su parte, la modelo subió un video al enterarse del que publicó su expareja, explicando que ese clip donde ella aparece llorando fue hace dos semanas en San Pedro de Atacama, y que ella había terminado con él.

"Hasta el día de hoy me afecta lo que pasó con mi bebé, es algo que no puedo sacar de mi cabeza", confesó.

Relatando que luego de eso volvió con él, y todo continuó bien, hasta que el rapero volvió a su país natal.

"Después cuando se fue a México me bloqueó y no supe más. Ahora entiendo porque me grabó llorando, cuando estaba mal, porque lo iba a usar a su favor", acusó, aseverando que "¡deja de mentir y sigue tu vida!".