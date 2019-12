Sara Nieto: 'Los bailarines de ballet jóvenes bailan hip hop. Ojalá yo hubiera nacido en esta época'

Ayer jueves 12 comenzaron las funciones de "El Cascanueces" en el Teatro Nescafé de las Artes, dirigido por la bailarina, maestra y hoy directora de ballet Sara Nieto, entrevistada en Ciudadano ADN.

"Lo he bailado toda la vida. Fue lo primero que hice como primera bailarina siendo chica, tenía 16, 17 años. Es un clásico", dijo la bailarina de la pieza de Tchaikovsky. En este montaje interviene un elenco de más de 20 alumnos de su escuela, además de 35 bailarines profesionales de diversos países. "Es una obra divertida, familiar, tiene mucha magia. Es como un regalo de Navidad", agregó.

Sara Nieto espera que los más jóvenes del público "ojalá se contagien y quieran bailar, hacen falta bailarines". Hoy existe su compañía y la del Teatro Municipal, "que es excelente, pero tampoco puede acoger a todos". Y ante la clásica denuncia de pocas oportunidades de trabajo, Sara Nieto aclaró que "un bailarín puede bailar en cualquier parte del mundo, siempre son necesarios".

La exbailarina estrella del Municipal, además de asegurar que "siempre hago audiciones" para su escuela de ballet, contó que para la disciplina "tienes que descubrir tu vocación muy temprano. Hoy la juventud tiene 18, 19 y no se decide qué estudiar". Para ella, según recordó, "fue una bendición descubrir mi vocación. Nunca me importó tener que acostarme temprano, en mi época no existían los carretes, era dedicación total. He sido feliz con lo que elegí", haciendo un llamado a los jóvenes a que "no dejen de buscar su vocación".

Hoy, a los 71 años, la bailarina comienza que entra en una etapa en que "ya te empiezas a cuestionar qué vas a hacer a futuro. Yo bailé desde los 3 años, es para lo único que sirvo y que me iba a hacer feliz". Ante su nuevo rol de maestra, aseguró que "no es fácil, uno puede estudiar todo lo que quiera, pero empezar a enseñar es un shock. Hay mucho de psicólogo. Los bailarines somos bichos raros, es algo que no podés dejar de lado un día o dos, porque el training lo empezás a perder".

Según ella, "cuando sos joven querés todo, mostrar todo, después de los 28-30 años empezás a profundizar. Yo tuve mucha suerte, siempre tuve partenaires muy buenos". Por eso, le preocupa que "los profesionales son cada vez más jóvenes y quieren demostrar proezas, pero me da miedo que se pierda la parte artística, de sentimientos". Sus sucesores hoy "le hacen a todo, incluido hip hop. Ojalá yo hubiera nacido en esta época. Un bailarín debe ser dúctil y bailar de todo".

Y consultada por la situación del ballet en el complicado contexto social chileno, Sara Nieto aseguró que "la veo mal, estamos pasando por un momento muy difícil. El Municipal ya estaba con un déficit muy importante. Tanto al teatro como a todo el país le va a costar repuntar. Todos tenemos que poner el hombro para que el país vuelva a salir adelante". Según ella, "hay que esperar, nadie tiene la solución. Por suerte el Nescafé es privado, nos vamos salvando, dependemos mucho del público".

"El Cascanueces" estará en la cartelera del Teatro Nescafé de las Artes de miércoles a domingo hasta el 22 de diciembre.