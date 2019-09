Sam Smith se declaró no binario y pidió que se refieran a él como 'they' y no 'he'

Sam Smith reveló hace algún tiempo que no se identifica con un género específico, asegurando que estaba aprendiendo mucho de la discusión sobre personas no binarias.

Ahora, una fuente cercana al británico aseguró a The Sun que le habrá pedido a familiares y amigos que se refieran a él como "they" en vez de "he".

"Sam ha pensado detenidamente en esta decisión, e incluso leyó mucho al respecto", dijo la fuente, agregando que "sabe que algunas personas tardarán más en comprender que otras. La solicitud se la hizo a amigos y luego se la transmitió a personas de la industria (musical). Vivimos un tiempo revolucionario y emocionante".

En marzo de este año, Smith había hablado sobre esto en una entrevista,señalando en ese entonces que "tengo algunos amigos y algunas personas en mi equipo que asumen que no son binarios y me están enseñando cosas que antes no sabían. Es maravilloso".

"Era un niño pequeño, desde que era un poco humano, nunca me he sentido cómodo siendo hombre. Hay días en que siento más mi lado masculino y otros cuando siento mi lado femenino", agregó.

Luego de que un locutor se refiriera a Sam como "they" en un mensaje de Twitter, comentó: "Eres una de las primeras personas en usar estos pronombres conmigo. Gracias. Es muy hermoso".