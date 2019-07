Sam Smith lanzó 'How do you sleep?', su nuevo sencillo y videoclip

Sam Smith ha vuelto a sorprender a sus fanáticos con el estreno de su nuevo sencillo, "How do you sleep?", junto a su respectivo videoclip, el cual ha generado millones de reacciones en redes sociales.

Tras asociarse con el destacado compositor y productor Max Martin, así como con Savan Kotecha e ILYA, el británico ofrece otra hermosa y perfecta pieza de pop.

En "How do you sleep?#, la voz de Sam se eleva por encima de la producción de ensueño de ILYA, antes de que la canción explote en el coro alimentado por la danza y los oscuros colores que acompañan el clip.

"Este año, tanto personal como musicalmente, me siento tan libre. Más que nunca me he divertido tanto haciendo este disco y este video. Hora de bailar queridos", señaló el británico sobre esta nueva entrega.

El video ya acumula más de 2,3 millones de reproducciones en YouTube, y miles de comentarios de sus fanáticos, quienes señalan que "él regresó mejor que nunca".