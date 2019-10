Salvatore Adamo en Chile: 'Habría encontrado cobarde no venir'

Al día siguiente del atentado en la sala Bataclan de París, en noviembre de 2015, el cantante Salvatore Adamo tenía programado un concierto en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand. Dado el contexto, el intérprete de "Es mi vida" pensó en no actuar y reembolsar el dinero de las entradas, pero el público quería escucharlo.

"Por dos horas fue un paréntesis de muchos sentimientos, de felicidad, de emoción, de esperanza. Es un poquito lo que espero que pasará en los conciertos en Chile", dijo el artista italobelga en conversación con ADN, quien decidió no suspender las presentaciones fijadas antes del estallido social.

"Soy muy consciente de que es una cosa extraña. He venido a Chile sabiendo lo que pasaba. Lo he hecho por empatía y por solidaridad. Habría encontrado cobarde no venir", declaró uno de los íconos de la canción romántica.

Sobre la crisis chilena opinó que "un gobierno debe sentir el pulso de su país y, quizás, tratar de anticipar algunos problemas de vida de la gente. Hoy en 2019 es normal que la gente tenga un mínimo vital, no solamente para comer y dormir, también para permitirse algunos divertimientos".

A sus 75 años de edad, Adamo vive entre Bruselas y París, por lo que ha sido testigo del movimiento de los chalecos amarillos. "Desplazarse en la vida moderna es también una cosa vital", manifestó advirtiendo similitudes entre la situación chilena y la que se inició en Francia tras el alza al impuesto sobre el combustible.

"Como dice el proverbio, llega un tiempo donde la gente trata de resistir a los sacrificios. Llega un momento donde no puede resistir, expresarse. Y eso lo comprendo perfectamente siendo hijo de un trabajador de mina de carbón. Mi padre también, cuando fue necesario, con sus colegas fue a reclamar cosas, a contestar al mal tratamiento", explicó.

Para Adamo, "fue una cosa bonita que el presidente Piñera pidió perdón. Es una manera de demostrar que es consciente de lo que pasa y de lo que debía hacer". Mientras que frente a los hechos de violencia, su postura es que "la no violencia será más eficaz que la violencia. Es también una cuestión de paciencia. Ahora, me parece que el gobierno comprendió y que se debe dejarle tiempo para corregir las cosas que no van y estoy seguro que las cosas cambiarán", agregó.

"Y no hablo en nombre del gobierno, yo hablo como un optimista que cree en la humanidad", enfatizó el responsable de clásicos como "Cae la nieve", "Mis manos en tu cintura" y "Un mechón de tu cabello".

Previa a esta visita, Salvatore Adamo pasó algunos meses retirado de los escenarios tras herirse una cuerda vocal. Estuvo cuatro meses afónico por lo que no alcanzó a grabar la versión en español de "Si vous saviez", su disco más reciente.

De todas maneras, planea abrir el concierto de este domingo 27 de octubre en el Teatro Caupolicán con un tema que estará en ese álbum: "Un sueño". "Es una canción para dar esperanza, que las cosas se vuelvan a la normalidad con un poquito más de esperanza y confianza en la humanidad", dijo.

Tras este show, el cantante actuará en el Teatro Municipal de Chillán, el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María y el Gran Arena Monticello.