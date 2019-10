Sabrina Sosa compartió sensual foto con profunda reflexión: 'No soy solo madre'

La modelo Sabrina Sosa sorprendió a sus seguidores de Instagram con una sensual foto y una profunda reflexión.

Junto a una imagen de ella de espaldas con un body con un estampado similar a un diario, la argentina escribió: "Y ya que parece que no me cambio la polera, bueno, lo mismo con el body noticiario. Después de ser madre, evité subir fotos más 'expuesta', hasta que recordé que no soy solo madre en esta vida".

Cabe recordar que Sosa era una mujer conocida por su sensualidad. En 2011 incluso ganó el concurso Miss Reef, pero luego de tener a Gaspar -fruto de su relación con Claudio Valdivia, hermano del "Mago"-, se apartó un poco de ese mundo.

Seguidoras de la modelo compartieron y aplaudieron sus palabras, ya que muchas opinaron en los comentarios que por ser mamá, no se deja de ser mujer y bonita.

Revisa aquí la imagen: